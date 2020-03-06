Таблетки Парацетамол — популярный в домашней аптечке препарат, способный не только снижать температуру, но и обезболивать, уменьшать интенсивность воспалительных реакций в организме. Парацетамол часто применяют при симптомах ОРВИ, гриппа и других заболеваниях, сопровождающихся подъемом температуры.

Состав Парацетамола

Препарат содержит в своем составе только одно действующее вещество — собственно, парацетамол. Именно благодаря его действию обеспечиваются эффекты медикамента.

Среди вспомогательных веществ указаны:

повидон К;

стеарат магния;

картофельный крахмал;

стеариновая кислота.

Запомните! Вспомогательные вещества могут провоцировать аллергию, но обычно не вызывают никаких фармакологических эффектов. Они необходимы только для того, чтобы сохранить форму лекарственного средства, увеличить его срок годности!

Дозировка, формы выпуска и производители

Парацетамол — препарат, выпускаемый в 4 лекарственных формах. Первая встречающаяся наиболее часто — это таблетки. Дозировка может составлять 200, 325 и 500 мг действующего вещества.

Существуют также сироп и суспензия, используемые в основном в лечении маленьких детей. Сироп пьют, отмеривая с помощью приложенной мерной ложечки, а суспензия разводится в кипяченой теплой воде, после чего готова к употреблению.

Последний вариант выпуска Парацетамола — это суппозитории, предназначенные для введения в прямую кишку.

Выпуском Парацетамола занимаются многие фирмы. Среди них:

Ирбитский химфармзавод; Татхимфармпрепараты; Фармстандарт—Лекарства; Дальхифарм; Атолл; Биохимик и др.

Парацетамол также производят некоторые зарубежные фармакологические компании. Его также можно найти в российских аптеках.

Терапевтическое действие (от чего таблетки)

Таблетки Парацетамол относятся к группе ненаркотических анальгетиков. Действующее вещество обладает способностью блокировать циклооксигеназу 1 и 2, которые отвечают за возбуждение чувства боли, повышение температуры, воспалительные процессы.

Именно благодаря влиянию на циклооксигеназу Парацетамол проявляет свои жаропонижающий, обезболивающий эффекты.

Известно также, что медикамент оказывает минимальное влияние на желудочно—кишечный тракт, чем не могут похвастаться многие нестероидные противовоспалительные средства.

Показания, противопоказания и побочные действия

Как и любой препарат, лекарство Парацетамол обладает рядом показаний, противопоказаний побочных эффектов. Перед применением медикамента стоит изучить инструкцию по применению, чтобы представлять, какого влияния ожидать.

Показания Противопоказания Побочные эффекты Зубные боли Гиперчувствительность к основному действующему веществу или вспомогательным компонентам Аллергические реакции: зуд, крапивница, покраснение кожи, отек Квинке и др. Альгодисменорея Гипербилирубинемия врожденного типа Нарушения гемопоэза (лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения и др.) Головная боль Тяжелая патология почек или печени Диспепсические явления (тошнота, рвота и др.) Мигрени Алкоголизм Гепатотоксическое действие при использовании в высоких дозах Невралгии Анемия или выраженная лейкопения Артралгии и миалгии Недостаток фермента Г6ФД Другие болевые синдромы Патологии крови Лихорадочные состояния на фоне инфекции Борьбы с прыщами

Парацетамол в основном хорошо переносится при нерегулярном приеме. Главное — следить за длительность применения и дозировками!

Инструкция по применению

Инструкция по применению Парацетамола не представляет сложностей. Препарат легок в использовании, из—за чего стал частым гостем домашних аптечек.

Общие рекомендации

Таблетки Парацетамола рекомендуется принимать внутрь, запивая теплой кипяченой водой. При этом лучшее время приема — после еды.

Парацетамол и алкоголь категорически несовместимы. При их совместном приеме препарат проявляет яркое гепатотоксическое действие.

Медикамент разрешен к применению в период беременности, грудного вскармливания. При этом стоит соблюдать осторожность, тщательно оценивать соотношение между потенциальной пользой и риском.

Влияния на способность управлять автотранспортом у медикамента не выявлено.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Разовая рекомендуемая докторами доза таблеток Парацетамола для взрослых, а также детей старше 12 лет составляет 500 мг. Максимальная разовая доза может быть увеличена до 1г (2 таблетки по 500 мг). За сутки разрешается принять не более 8 таблеток. При этом интервал между приемами необходимо соблюдать минимум в 4 часа.

Стоит подбирать дозу Парацетамола, ориентируясь на минимальную эффективную у конкретного пациента. То есть если больной отвечает на 500 мг, давать ему 1г лекарства не рекомендуется.

Максимальная рекомендованная длительность терапии у взрослых составляет не более 5 дней при болях и не более 3 дней при лечении лихорадки.

Лекарство для детей: инструкция и дозировка

У детей, чей возраст не достиг отметки в 12 лет, расчет дозы рекомендуется производить индивидуально, исходя из показателя веса. В среднем 15 мг\кг, а максимальная доза в сутки составляет 60 мг\кг. Интервал в таблетках составляет от 1 до 4 штук.

Детям не рекомендуется назначение Парацетамола на срок более, чем 3 дня без наблюдения врача.

Аналоги Парацетамола

Таблетки Парацетамол — популярный препарат, имеющий аналоги как по составу, так и по действующему веществу. Подобрать замену оригинальному лекарству, если в этом возникнет необходимость, не составит труда.

Аналоги по действующему веществу

Аналоги по действующему веществу подразумевают, что в их состав входит парацетамол. К ним относят:

Эффералган;

Цефекон Д;

Панадол и др.

Аналоги по действующему веществу обладают теми же показаниями, противопоказаниями, побочными эффектами, что и оригинальный препарат!

Аналоги по эффекту

Аналоги по эффекту — препараты, похожие на таблетки парацетамол по производимому действию, но отличающие по составу. К ним относят, например:

Аспирин — популярное жаропонижающее средство, имеющее в своем составе одноименное действующее вещество; Цефекон Н — препарат, имеющий в составе Напроксен, кофеин, салициламид и также обладающий способностью уменьшать боль и снижать температуру; Напроксен — еще один медикамент, обладающий сходными с Парацетамолом эффектами, но имеющий в составе иное действующее вещество; Баралгин — лекарство, имеющее в составе метамизол натрия, способное снимать боль и др.

Перед заменой Парацетамола на аналог по эффекту всегда необходимо консультироваться с лечащим врачом. В противном случае могут возникнуть непредсказуемые последствия!

Отзывы о лекарстве врачей и пациентов

Таблетки Парацетамол — медикамент, обладающий в основном положительными отзывами.

Лекарство стало средством экстренной помощи при болях и температуре во многих домашних аптечках. Пациенты отмечают его эффективность, доступность в аптеках, хорошую переносимость, возможность добиться эффекта с одной таблетки.

Врачи также отмечают, что Парацетамол хорошо выполняет свои функции, то есть снижает температуру, уменьшает или полностью купирует болевые ощущения, положительно влияет на воспалительные процессы. Доктора также отмечают, что при соблюдении инструкции препарат редко вызывает нежелательные явления.

Парацетамол — отличное средство для купирования симптомов, но на сам инфекционный процесс или на причину боли он влиять не способен!

Где купить Парацетамол?

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Парацетамол — препарат, который отпускается в аптеках без врачебного рецепта. Препарат доступен по цене.

Например:

10 таблеток с дозировкой в 200 мг стоят от 10 до 20 рублей.

При дозировке в 500 мг те же 10 таблеток стоят не более 40 рублей.

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